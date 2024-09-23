18 yıllık cinayette yeni gelişme! Oğlundan sonra gelini de tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında bir cinayet daha çözüldü. 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlunun tutuklanmasının ardından, gözaltına alınan gelini de tutuklandı.

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