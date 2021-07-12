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Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson tarihe geçti! İşte uzaya giden ilk milyarder

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Giriş: 12.07.2021 00:32
İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti. Branson, uzaya giden ilk milyarder olarak tarihe geçti.

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, bugün altı kişilik bir ekip ile uzaya uçtu. ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America'dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan VSS Unity, 2022'deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın sahibi oldu. Branson test uçuşunun ardından, uzay aracının 2022'deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını aktardı.



Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 600 kişi, fiyatı ortalama 250 bin dolardan başlayan biletleri satın aldı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, uzay turizmi pazarının potansiyel değerinin 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ise, Virgin Galactic'i gerçek bir uzay uçuşu deneyiminin gerisinde kaldığını belirterek, Virgin Galactic'in uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından belirlenen ve Dünya'nın atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisinin altında kaldığını ifade etti.



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya'dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Öte yandan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.

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