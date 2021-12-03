03 Aralık 2021, Cuma
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TBMM’de Google sunumu! Youtube 13 yaş altı için uygun değil
Meclis Dijital Mecralar Komisyonu bu kez Google ve Youtube temsilcilerini dinledi. Google Türkiye yetkilisi, 13 yaş altı çocuklar için Youtube'un uygun olmadığı söyledi. Ayrıca Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Twitter ve TikTok yetkililerini de dinleyecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.