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Son dakika: WhatsApp geri adım atacak mı? Türkiye'de yasaklanması mümkün mü? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 11:05
Güncelleme:12.01.2021 11:10
Son dakika haberi... WhatsApp geri adım atacak mı? WhatsApp sözleşmede diretirse Türkiye'de yasaklanması mümkün mü? Başlatılan soruşturma sonrası WhatsApp'tan geri adım gelir mi? Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... WhatsApp geri adım atacak mı? WhatsApp sözleşmede diretirse Türkiye'de yasaklanması mümkün mü? Başlatılan soruşturma sonrası WhatsApp'tan geri adım gelir mi? Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"GERÇEKTEN SAMİMİYSE..."

WhatsApp eğer gerçekten iyi niyetliyse samimiyse çıksın desin ki 2,5 milyar insanın bende saklı olan verilerini sildim hiçbir şekilde kayıt altında tutmuyorum desin.

DÜĞMEYE BASMAK ZORUNDA KALACAK

Yerli ve milli uygulama BİP 3 günde 4 milyon 600 bin kişi tarafından indirildi. Bunu illa ki düşünecekler. Bu konuda WhatsApp düğmeye basmak zorunda kalacak. Zaten AB ülkelerinde bunu dayatmamasının sebebi de bu. AB ülkeleri alternatif yönelir endişesiyle onu uygulamadı. Türkiye'ye karşı uyguladığı yol bu.

"DİK DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜRSEK..."

Eğer biz bu dik duruşumuzu sürdürürsek yavaş yavaş bu mecradan kendi milli mecralarımıza doğru göç edersek illa ki geri adım atmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Burada mesele WhatsApp'ın geri adım atması değil aslında. Bizim bilgilerimizi saklaması ve depolaması bizim ne olursa olsun mahremiyet esasına göre bu mecraların kullanılması.

WHATSAPP YASAKLANIR MI?

WhatsApp'ın en çıkartılan sosyal medya yasası gereğince Türkiye'de bir temsilcilik açma zorunluluğu var. Bununla ilgili daha ince ilk cezayı yedi temsilcilik açmamaya devam ettiği için ikinci cezayı yedi zaten eğer 2 ay sonra tekrar bir temsilcilik açmama durumu olursa Türkiye'de zaten WhatsApp'a direk yasaklama değil ama reklam kısıtlaması, erişim kısıtlaması gibi bir takım zorunluluklar gelecek. Zaten bu konuda WhatsApp'a bir müeyyide kapıda. Görüşmeyle beraber bu biraz daha hızlanacaktır.

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