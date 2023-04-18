Selçuk Bayraktar KIZILELMA’dan yeni görüntüleri paylaştı: Anne babanın heyecanı gibi...

Göklerde Türk Bayrağını gururla taşıyacak olan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA test aşamalarına devam ediyor. Bu kapsamda KIZILELMA’dan yeni bir görüntü daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, “Bizim için bu görüntülerin hissettirdiği, henüz yeni yürümeye başlamış çocuğunun koşmaya başlamasını seyreden anne babanın heyecanıyla benzer” dedi.