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Mavi Vatan için önemli haber! İsmail Demir duyurdu: 2 adet P-72...

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Giriş: 16.12.2021 23:38
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini duyurdu.

İsmail Demir, Twitter hesabından, teslim edilen Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mavi Vatanımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha DzKK'ya teslim ettik. DzKK'nın stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor."

İKİ P-72 DENİZ KARAKOL UÇAĞI DAHA DONANMANIN HİZMETİNE GİRECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.

10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.

MAVİ VATAN İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Böylece Donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı.

Başkanlık tarafından yürütülen Meltem Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan Leonardo firması, savunma sanayii firmaları TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT firmaları alt yüklenici olarak görev alıyor.

SAYI 12'YE ÇIKACAK

Meltem Projesi kapsamında son iki uçak teslimatının 2022 içinde tamamlanması planlanıyor.

Bu teslimatlarla Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet eden Deniz Karakol uçaklarının sayısı 12'ye ulaşacak.

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