Manisa'da bilim-sanat merkezi açılıyor! Bilim Yunusemre Merkezi'yle gençler çağa ayak uyduracak

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde açılacak "Bilim Yunusemre Merkezi ile gençler çağa ayak uyduracak. TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle 8 atölyede gençleri geleceğe hazırlıyor. Yunusemre Belediyesi 5 bini aşkım öğrenciyi TEKNOFEST’e taşıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi anlattı.

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