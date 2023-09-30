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Manisa'da bilim-sanat merkezi açılıyor! Bilim Yunusemre Merkezi'yle gençler çağa ayak uyduracak

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 15:39
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde açılacak "Bilim Yunusemre Merkezi ile gençler çağa ayak uyduracak. TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle 8 atölyede gençleri geleceğe hazırlıyor. Yunusemre Belediyesi 5 bini aşkım öğrenciyi TEKNOFEST’e taşıdı.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi anlattı.
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