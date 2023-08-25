HİSAR O+ Sistemi’ne yeni özellik: RF Arayıcı Başlık

Türk savunma sanayii çığır açmaya devam ediyor. HİSAR O+ Sistemi’nden ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze, HİSAR A+ IIR ve HİSAR O+ IIR Arayıcı Başlıklı Füze’de olduğu gibi hedefleri imha ederek başarısını kanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla başlatılan ve ASELSAN A.Ş. ve ROKETSAN A.Ş. tarafından geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'ne RF Arayıcı Başlıklı Füze kullanımı yeteneği kazandırılmasına yönelik kritik saha testleri başarıyla tamamlandı.

SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 2 atışlı test faaliyetinde, yakın menzil ve düşük irtifadaki ve uzak menzil ve yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefler başarılı şekilde imha edildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, proje teslimatı için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+, yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan HİSAR O+ Sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz.