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Elon Musk Neuralink çipini tanıttı! Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje

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Giriş: 30.08.2020 12:11
Yaptığı teknoloji hamleleriyle tüm dikkatleri her zaman üzerinde toplayan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, çığır açacak yeni bir ürününü tanıttı. Musk'ın insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel çipi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü çip, takıldığı insan beyninin 'hack'lenmesi ortaya çıkarabilir.
Elon Musktan olay yaratan tanıtım! İnsan beyni hacklenecek! ELON MUSK'TAN OLAY YARATAN TANITIM! İNSAN BEYNİ 'HACK'LENECEK!

Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
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