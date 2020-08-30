Elon Musk Neuralink çipini tanıttı! Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje

Yaptığı teknoloji hamleleriyle tüm dikkatleri her zaman üzerinde toplayan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, çığır açacak yeni bir ürününü tanıttı. Musk'ın insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel çipi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü çip, takıldığı insan beyninin 'hack'lenmesi ortaya çıkarabilir.