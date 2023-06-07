08 Haziran 2023, Perşembe
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Bayraktar KIZILELMA'dan yeni başarı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından heyecan uyandıran bir paylaşım daha yaparak “Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı.” dedi.