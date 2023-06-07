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Bayraktar KIZILELMA'dan yeni başarı

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Giriş: 07.06.2023 23:46
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından heyecan uyandıran bir paylaşım daha yaparak “Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı.” dedi.
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