Bayraktar KIZILELMA'dan yeni başarı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından heyecan uyandıran bir paylaşım daha yaparak “Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı.” dedi.