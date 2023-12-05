Baha ve Barkan’dan A Haber’e özel görüntü

HAVELSAN'ın mühendislik harikası olan Barkan ve Baha'nın sahada bir arada görev yapmasına olanak tanıyan karma sürü operasyon testini ilk kez A Haber aracılığı ile ekranlarınıza getiriyoruz. A Haber muhabiri Merve Pekmez bizi HAVELSAN'ın test sahasından detayları aktardı.