29 Temmuz 2022, Cuma
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5G testleri İstanbul’da başladı! Hangi yenilikler getirecek?
İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer oldu. Peki 5G teknolojisi ile neler yapılabilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal değerlendirdi.