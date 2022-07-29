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5G testleri İstanbul’da başladı! Hangi yenilikler getirecek?

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 13:18
Güncelleme:29.07.2022 13:20
İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer oldu. Peki 5G teknolojisi ile neler yapılabilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal değerlendirdi.
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