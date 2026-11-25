Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray zaferi, Fenerbahçe heyecanı! Mahmut Alpaslan'dan kritik değerlendirmeler

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik galibiyetini ve Fenerbahçe'nin İngiltere deplasmanını A Haber'de değerlendirdi. Okan Buruk'un taktik kurgusuna övgü yağdıran Alpaslan, sarı-kırmızılıların üst tur yolunda büyük avantaj yakaladığını belirtti. Alpaslan, Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın karşı karşıya geleceği mücadelede Fenerbahçe'nin puanla dönmesini temenni etti.