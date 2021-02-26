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29 yıl önce Hocalı'da neler yaşandı? Katliamdan önceki son gün...
Ermeni kuvvetlerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Peki, katliamdan hemen önce Hocalı'da neler yaşandı? İşte Azerbaycanlıların akıllarına kazınan o "son gün"de yaşananlar.
Ermeni kuvvetlerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Peki, katliamdan hemen önce Hocalı'da neler yaşandı? İşte Azerbaycanlıların akıllarına kazınan o "son gün"de yaşananlar.