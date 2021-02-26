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29 yıl önce Hocalı'da neler yaşandı? Katliamdan önceki son gün...

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Giriş: 26.02.2021 11:53
Güncelleme:26.02.2021 11:54
Ermeni kuvvetlerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Peki, katliamdan hemen önce Hocalı'da neler yaşandı? İşte Azerbaycanlıların akıllarına kazınan o "son gün"de yaşananlar.

Ermeni kuvvetlerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Peki, katliamdan hemen önce Hocalı'da neler yaşandı? İşte Azerbaycanlıların akıllarına kazınan o "son gün"de yaşananlar.

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Katliamdan önceki son gün...
Katliamdan önceki son gün...
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