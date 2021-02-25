Azerbaycan'dan Hocalı Katliamı tepkisi! Adalete teslim edilmeliler

Ermenistan'a işlediği suçlardan ötürü bir yaptırım uygulanmadığını belirten Mustafayeva, "İnsan haklarının önemli olduğu, uluslararası örgütlerin insan haklarını korumaya yönelik fazlaca çaba sarf ettiği bir dönemde yaşıyoruz ama istediğimiz tepki olmadı." dedi.

Mustafayeva, "İnsan haklarının ihlal edildiği durumlarda bu örgütler gerek devletlere gerek kişilere yaptırım kararları alıyor ama biz bu noktada istediğimiz tepkiyi henüz göremedik. Yaptırım olmadı ve sorumlu olduklarına dair bir gelişme de olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın bu katliamı yok saydığını hatta yapmadıklarını iddia ettikleri açıklamalar olduğunu dile getiren Mustafayeva, o dönemin savunma bakanı ve sonrasında cumhurbaşkanlığı da yapmış olan Serj Sarkisyan'ın "Azerbaycanlılar, Ermenilerin sivil halka karşı elini kaldıracağını düşünmüyordu ama biz bunu yaptık ve bu algıyı kırdık." açıklamasıyla bu durumu açıkça beyan ettiğine dikkati çekti.