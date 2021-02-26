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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti! Bu yara 29 yıldır kapanmadı Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti! Bu yara 29 yıldır kapanmadı
Ermenilerin 1992'de Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasına girerek masum sivilleri katledilişinin üzerinden tam 29 yıl geçti. Türk dünyasının iyileşmeyecek yarası olan Hocalı katliamında Ermeni güçleri bebek, kadın, yaşlı demeden 613 Azerbaycanlı sivili katletti.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 11:57
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992'de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ermenilerin kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptığı katliamda, birçok aile tamamen yok olurken bazıları da çok sayıda yakınını kaybetti. Katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkencelerin ve yakınlarını kaybetmenin acısını bugün hala hatırlıyor.
HOCALI'DA NE OLDU?
Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.
Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.
Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları tek tek ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Olayda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.