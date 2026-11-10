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Türkiye ateş çemberinin ortasında nasıl küresel aktör oldu?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye ateş çemberinin ortasında nasıl küresel aktör oldu?

Bölgeyi saran savaşlar, çatışmalar ve küresel krizlerin ortasında Türkiye'nin bağımsız dış politikası ve kararlı diplomasisiyle nasıl küresel bir aktöre dönüştüğü A Haber ekranlarında ele alındı. Programa konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'ya kadar kritik gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası alanda oyun kurucu bir güç haline geldiğini vurguladı.

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