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Zlatan Ibrahimovic corona virüse meydan okudu 'Virüs Zlatan'a gelmezse Zlatan ona gider' |Video

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25.04.2020
İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı. Dünya futbol tarihine hem attığı goller hem de olay açıklamalarıyla damga vuran Zlatan Ibrahimovic dediğini yaptı. Koronavirüse meydan okuyan golcü oyuncu, ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler...

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden İtalya'da bir bağış kampanyası başlattığını duyuran İbrahimovic, açıklamasında virüse meydan okumayı da ihmal etmemişti.

'VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE ZLATAN ONA GİDER'
İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da; ligin süresiz olarak ertelenmesi üzerine Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'in yolunu tuttu.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI
Hammarby takımının diğer futbolcuları ile bir araya gelen fenomen futbolcu, sosyal mesafe uyarılarını da dinlemedi.

MAÇI DUYURUSUNU YAPTI VE...
38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımla ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağını açıklamıştı.

İbrahimovic bu haberi, "Sana bir sihir yapmamı ister misin?" sözleriyle duyurmuştu.

HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI
Sosyal izolasyonun devam ettiği günlerde, Zlatan ise Hammarby Kulübü'nün bugün oynadığı bir hazırlık maçında görev aldı..

Zlatan İbrahimovic yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıktı.

Daha önce İsveç'e gidip kendi evinde karantinada kalacağını açıklayan Ibrahimovic, ilk olarak İsveç'in Hammarby takımının antrenman tesislerinde görüntülenmişti.

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