26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Yaz transfer dönemine damga vuracak! Kylian Mbappe Real'e mi Barça'ya mı gidecek?

Yaz transfer dönemine damga vuracak! Kylian Mbappe Real'e mi Barça'ya mı gidecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 12:31
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan ekibi, Kylian Mbappe transferinde Real Madrid'e rakip oldu.
Yaz transfer dönemine damga vuracak!
Yaz transfer dönemine damga vuracak!
Salih Özcan Türkiye’yi seçti
Salih Özcan Türkiye'yi seçti
Beşiktaş’ta Valerien Ismael dönemi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi
Beşiktaş yeni hocası İstanbul’da
Beşiktaş yeni hocası İstanbul'da
Fenerbahçeli yıldız sakatlandı
Fenerbahçeli yıldız sakatlandı
İşte kadro dışı bırakılma sebepleri
İşte kadro dışı bırakılma sebepleri
Fenerbahçe’de şok karar!
Fenerbahçe'de şok karar!
Kuntz: Sadece Ronaldo’ya karşı oynamayacağız
Kuntz: Sadece Ronaldo'ya karşı oynamayacağız
Benim için son Dünya Kupası
"Benim için son Dünya Kupası"
Türkiye 2022 Dünya Kupası için sahada!
Türkiye 2022 Dünya Kupası için sahada!
Portekiz Milli Takımı, son çalışmasını yaptı
Portekiz Milli Takımı, son çalışmasını yaptı
Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor
Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor
Daha Fazla Video Göster