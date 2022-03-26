26 Mart 2022, Cumartesi
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Yaz transfer dönemine damga vuracak! Kylian Mbappe Real'e mi Barça'ya mı gidecek?
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan ekibi, Kylian Mbappe transferinde Real Madrid'e rakip oldu.