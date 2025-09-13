13 Eylül 2025, Cumartesi

Yağmur çamur dinlemediler 12 Dev Adam için tek yürek oldular!

Yağmur çamur dinlemediler 12 Dev Adam için tek yürek oldular!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 00:11
Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı’nın Yunanistan karşısına çıktığı dev mücadele, Düzce’de yağışa rağmen dev ekranda büyük heyecanla takip edildi. Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’ne kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, sağanak yağışa aldırmadan milli takıma destek verdi. Alanı dolduran yüzlerce kişi, tezahüratlarla “12 Dev Adam”a güç kattı. Düzceli Ahmet Çelik, “Milli heyecanlar yağmur ve çamur dinlemez. Hep birlikte buradayız, milli takımımızı destekliyoruz” diyerek coşkuyu dile getirdi. Milli takımın tarihi galibiyetiyle birlikte Düzce’de yağmurun altında adeta zafer sevinci yaşandı.
