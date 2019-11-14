14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.11.2019

Türkiye İzlanda maçı CANLI anlatım İZLE

Türkiye bu akşam İzlanda ile tarihi bir maça çıkıyor. EURO 2020 yolunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadelede A Millilere beraberlik yetiyor. Grupta kalan son 2 maç öncesi lider konumunda olan Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için evinde İzlanda'yı yenmek istiyor. Peki Türkiye İzlanda maçı hangi kanaldan yayınlanacak? sorusu da yanıt buldu. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden canlı anlatımını anbean takip edebilirler. Millilerimizin İzlanda karşısına çıkacağını muhtemel 11'i Teknik Direktörü Güvenç Kurtar A Spor canlı yayınında yorumladı.

82 milyon bu akşam tek yürek...

Türkiye bu akşam İzlanda ile tarihi bir maça çıkıyor. EURO 2020 yolunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadelede A Millilere beraberlik yetiyor. Grupta kalan son 2 maç öncesi lider konumunda olan Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için evinde İzlanda'yı yenmek istiyor.

PekiTÜRKİYE İZLANDA maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? sorusu da yanıt buldu. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden canlı anlatımını anbean takip edebilirler. Millilerimizin İzlanda karşısına çıkacağını muhtemel 11'i Teknik Direktörü Güvenç Kurtar A Spor canlı yayınında yorumladı.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI ANLATIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye İzlanda |CANLI
Türkiye İzlanda |CANLI
GS TV yayınında akılalmaz hata!
GS TV yayınında akılalmaz hata!
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Beşiktaş - Denizlispor maç sonucu: 1-0 | ÖZET
Beşiktaş - Denizlispor maç sonucu: 1-0 | ÖZET
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Beşiktaş Yukatel Denizlispor |CANLI
Beşiktaş Yukatel Denizlispor |CANLI
Trabzonspor Alanyaspor |CANLI
Trabzonspor Alanyaspor |CANLI
Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
Cim bom lige döndü
Cim bom lige döndü
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Kartal Avrupa'ya veda etti
Kartal Avrupa'ya veda etti
Daha Fazla Video Göster