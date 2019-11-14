Türkiye İzlanda maçı CANLI anlatım İZLE

Türkiye bu akşam İzlanda ile tarihi bir maça çıkıyor. EURO 2020 yolunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadelede A Millilere beraberlik yetiyor. Grupta kalan son 2 maç öncesi lider konumunda olan Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için evinde İzlanda'yı yenmek istiyor. Peki Türkiye İzlanda maçı hangi kanaldan yayınlanacak? sorusu da yanıt buldu. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden canlı anlatımını anbean takip edebilirler. Millilerimizin İzlanda karşısına çıkacağını muhtemel 11'i Teknik Direktörü Güvenç Kurtar A Spor canlı yayınında yorumladı.

82 milyon bu akşam tek yürek...

Türkiye bu akşam İzlanda ile tarihi bir maça çıkıyor. EURO 2020 yolunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadelede A Millilere beraberlik yetiyor. Grupta kalan son 2 maç öncesi lider konumunda olan Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için evinde İzlanda'yı yenmek istiyor.

PekiTÜRKİYE İZLANDA maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? sorusu da yanıt buldu. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden canlı anlatımını anbean takip edebilirler. Millilerimizin İzlanda karşısına çıkacağını muhtemel 11'i Teknik Direktörü Güvenç Kurtar A Spor canlı yayınında yorumladı.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI ANLATIM