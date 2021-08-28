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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu Giresunspor maçında yok

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Giriş: 28.08.2021 16:08
Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Bordo mavililerin kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamada, "Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir." denildi.
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