Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu Giresunspor maçında yok

Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Bordo mavililerin kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamada, "Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir." denildi.