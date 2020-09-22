Trabzonspor'dan KAP'a Alexander Sörloth açıklaması | A Spor muhabiri detayları canlı yayında aktardı

Son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor'da kalıp gideceği yılan hikayesine dönen golcü futbolcu Alexander Sörloth ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo mavili kulüp yıldız futbolcuyla ilgili KAP'a bir açıklama yaptı. Açıklamanın ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Bordo mavaili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi;

Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.