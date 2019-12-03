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03.12.2019
Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı!
Trabzonspor'un sakatlıktan dönen yıldızı Ekuban, baktığı bir şey sonrası kahkahayı patlattı. Ekuban'ın gülerken çekilen videosunu paylaşan Trabzonspor resmi Twitter hesabı "Ekuban'ı bu kadar güldüren ne?" sorusunu yöneltti.
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden meraklandıran bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi kahkahalar içerisinde gülen Ekuban'ın bulunduğu bir gönderi paylaşarak "Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? Cevabı saat 13.00'te" notu düştü.
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