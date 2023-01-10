Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı'ya destek için evine gitti

Trabzonspor'da taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı'da destek veredi. Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a karşı 5-0 mağlup olan bordo-mavili ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Avcı, yaptığı açıklama ile kafalarda soru işareti bırakmıştı. Avcı'nın istifa etme ihtimaline karşı Trabzonspor taraftarı, tecrübeli hocanın evine giderek tezahüratlarla destek verdi.