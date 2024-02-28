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Videolar Spor Videoları Trabzonspor-Rams Başakşehir maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor-Rams Başakşehir maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

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Giriş: 28.02.2024 10:22
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor canlı izle
Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor canlı izle
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