05 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzonspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek!
Süper lig bir haftalık aranın ardından bugün başlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ayrıntıları A Spor ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.