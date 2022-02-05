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Trabzonspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek!

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Giriş: 05.02.2022 15:43
Süper lig bir haftalık aranın ardından bugün başlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ayrıntıları A Spor ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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