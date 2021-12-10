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Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı

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Giriş: 10.12.2021 14:01
Son dakika haberleri... Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi resmen duyurdu. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor oyuncuya ödecek rakamları da açıkladı. Karadeniz ekibinin resmi Twitter hesabından Kouassi içn bir video klip yayınlandı.
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