Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel'e karşı avantajı koruyamadı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. İlk maçtaki 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadı, ikinci yarıda ise bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.