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Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel'e karşı avantajı koruyamadı

AA
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Giriş: 24.02.2023 11:02
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. İlk maçtaki 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadı, ikinci yarıda ise bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.
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