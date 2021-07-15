15 Temmuz 2021, Perşembe
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Trabzonspor 5-3 Ümraniyespor | MAÇ ÖZETİ İZLE
Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta 8 gol çıktı. Mücadeleyi Trabzonspor 5-3 kazandı. İşte Trabzonspor-Ümraniyespor maçının özeti... Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta 8 gol çıktı. Mücadeleyi Trabzonspor 5-3 kazandı. İşte Trabzonspor-Ümraniyespor maçının özeti...