05 Eylül 2022, Pazartesi
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THY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Türk Hava Yolları’nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70’den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.