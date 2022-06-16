16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları TFF başkanını seçiyor! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'den özel açıklamalar

TFF başkanını seçiyor! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'den özel açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 12:52
Son dakika haberleri.... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor spikeri Aykut İnce'nin sorularını yanıtladı. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, A Spor mikronfonlarına özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
Trabzonspor’dan KAP’a 4 transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!
Bruma İstanbul’da! İşte ilk görüntüler...
Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45’te
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45'te
Beşiktaş’ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Beşiktaş'ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Karagümrük’ten Pirlo açıklaması!
Karagümrük'ten Pirlo açıklaması!
Mahmut Alpaslan: Fenerbahçe’nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz’den Olacak
Mahmut Alpaslan: "Fenerbahçe'nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz'den Olacak"
Daha Fazla Video Göster