16 Haziran 2022, Perşembe
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TFF başkanını seçiyor! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'den özel açıklamalar
Son dakika haberleri.... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor spikeri Aykut İnce'nin sorularını yanıtladı. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, A Spor mikronfonlarına özel açıklamalarda bulundu.