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Tahkim Kurulu açıkladı! Fenerbahçeli futbolcular için karar verildi | İşte olaylı derbinin ceza indirimleri

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Giriş: 25.05.2024 22:54
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalara yapılan itirazları inceledi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen cezada indirime gidildi.
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