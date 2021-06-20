20 Haziran 2021, Pazar
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İsviçre-Türkiye maçı sonrası canlı yayında Şenol Güneş'e istifa çağrısı
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takımımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ilk yarısını 2-0 geride kapatan Milli Takımın oyununu A Spor canlı yayınında değerlendiren Erman Toroğlu, teknik direktörü Şenol Güneş'e sert tepki gösterdi. Toroğlu, İtalya, Galler bizi öldürdü. Bunlar da bizi öldürüyor. O zaman biz takım değiliz. Sorumlusu kim? Şenol Beyefendi? Ben onun yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döndüğümde istifa ederdi." dedi. İşte o açıklamalar.