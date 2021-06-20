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İsviçre-Türkiye maçı sonrası canlı yayında Şenol Güneş'e istifa çağrısı

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Giriş: 20.06.2021 21:22
Güncelleme:20.06.2021 21:22
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takımımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ilk yarısını 2-0 geride kapatan Milli Takımın oyununu A Spor canlı yayınında değerlendiren Erman Toroğlu, teknik direktörü Şenol Güneş'e sert tepki gösterdi. Toroğlu, İtalya, Galler bizi öldürdü. Bunlar da bizi öldürüyor. O zaman biz takım değiliz. Sorumlusu kim? Şenol Beyefendi? Ben onun yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döndüğümde istifa ederdi." dedi. İşte o açıklamalar.

Türkiye EURO 2020ye veda etti. TÜRKİYE EURO 2020'YE VEDA ETTİ.

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