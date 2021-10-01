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SON DAKİKA! Türkiye'nin Norveç ve Letonya maç kadrosu belli oldu | Stefan Kuntz sürpriz isimleri davet etti

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Giriş: 01.10.2021 19:42
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Yeni teknik direktörümüz Stefan Kuntuz'un Milli Takım'a sürpriz isimleri davet ederken bu futbolcuların arasında Caner Erkin, Serdar Dursun ve Berkan Kutlu dikkat çekti. İşte A Milli Takım aday kadrosu...

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz, Serdar Dursun ve Berkan Kutlu'yu da kadroya çağırırken iki isim de görev verilmesi halinde ilk kez milli formayı giyecek.

SÜRPRİZ İSİMLER YENİDEN KADRODA!

Teknik direktör Stefan Kuntz, uzun süredir kadroda yer almayan Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz'i de aday kadroya dahil etti.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise ilk kez aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).

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