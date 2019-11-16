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16.11.2019

Son dakika... Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek? |Video

Radamel Falcao'nun sakatlığı ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun tedavisi için salı günü yeniden İspanya'ya giderek 1 hafta kadar tedavi olacağını duyurdu. Peki Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Kolombiyalı yıldız golcüyle ilgili merak edilen sorunun yanıtını canlı yayında verdi.

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