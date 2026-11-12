Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da ilk sınavı! Türkiye-Belçika maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Belçika'yı ağırlıyor. Türkiye ile Belçika, bugün İzmir'de 13. kez karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek. Peki, Sergen Yalçın ilk 11'de hangi futbolculara şans verecek? Ay-yıldızlıların Belçika karşısındaki hedefi ne? Kritik karşılaşma öncesi son gelişmeleri A Spor ekibinden Engin Can Çelik, İzmir'den aktarıyor.