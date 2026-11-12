TikTok Türkiye'de kapatılacak mı? Çocuk istismarı skandalı büyüyor

İspanya'da çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayılması nedeniyle TikTok hakkında soruşturma başlatılması ve platformun yasaklanmasının gündeme gelmesi, sosyal medya güvenliğine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bir araştırma kuruluşunun tespitlerine göre TikTok'ta istismar içerikli 1.183 video 48 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın platforma yönelik tepkisinin ardından gözler Türkiye'de atılabilecek adımlara çevrildi. Peki, TikTok Türkiye'de kapatılabilir mi? Dijital dünyada çocukları korumak için hangi önlemler alınmalı? Sosyal medya uzmanı Yalçın Çoban, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor.