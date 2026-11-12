İspanya'da TikTok'a çocuk istismarı soruşturması! Yasak gündemde
İspanya'da sosyal medya platformu TikTok üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin videoların yayılmasının ardından savcılık soruşturma başlattı. İspanya hükümeti, çocukların güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle TikTok'un yasaklanmasını isterken, Başbakan Pedro Sanchez soruşturma kararını memnuniyetle karşıladı. Peki, TikTok İspanya'da yasaklanacak mı? Soruşturma kapsamında hangi adımlar atılacak? Avrupa'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktarıyor.