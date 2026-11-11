RAMS Park'ın zemini yenileniyor! Galatasaray'dan millî ara öncesi kritik hamle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunları gidermek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, çimlerin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi çalışmalarını başlattı. Kulüp, millî maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasına kadar zemini hazır hâle getirmeyi hedefliyor.