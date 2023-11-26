26 Kasım 2023, Pazar
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Sarı kırmızılılar evinde galibiyeti yakaladı
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti. Aslan'da eksik bulunmazken, Muslera ve Sanchez sarı kart sınırında yer aldı. Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Galatasaray’da Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçında oynayabilecek mi? Kulüp doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı. İşte maçın detayları...