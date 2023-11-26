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Sarı kırmızılılar evinde galibiyeti yakaladı

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Giriş: 26.11.2023 14:18
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti. Aslan'da eksik bulunmazken, Muslera ve Sanchez sarı kart sınırında yer aldı. Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Galatasaray’da Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçında oynayabilecek mi? Kulüp doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı. İşte maçın detayları...
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