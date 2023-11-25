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Sanchez ve Bardakcı Manchester United maçında oynayabilecek mi?

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Giriş: 25.11.2023 21:54
Galatasaray’da Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçında oynayabilecek mi? Kulüp doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı.
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