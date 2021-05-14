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Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! Hangi takım nasıl şampiyon olur? Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi?

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Giriş: 14.05.2021 12:25
Güncelleme:14.05.2021 12:41
Spor Toto Süper Lig’de şampiyon yarışında son düzlüğe girildi. Şampiyonluk düğümü çözülüyor. Şampiyon 42. hafta (15 Mayıs Cumartesi) karşılaşmalarının ardından belli olacak. Peki hangi takım nasıl şampiyon olur? Süper Lig’de şampiyonluk hesapları ne durumda? Beşiktaş hangi durumlarda şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyon olması için ne gerekiyor? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig'de şampiyonluk hesapları...

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

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