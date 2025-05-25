25 Mayıs 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın etti. Babasının omzuna çıkan küçük bir kızın kavganın ortasında kaldığı ve çığlıklar attığı görüntüler kutlamalara gölge düşürdü.