Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın etti. Babasının omzuna çıkan küçük bir kızın kavganın ortasında kaldığı ve çığlıklar attığı görüntüler kutlamalara gölge düşürdü.