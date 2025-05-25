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Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!

Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!

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Giriş: 25.05.2025 20:54
Güncelleme:25.05.2025 20:56
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın etti. Babasının omzuna çıkan küçük bir kızın kavganın ortasında kaldığı ve çığlıklar attığı görüntüler kutlamalara gölge düşürdü.
Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!
Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!
Şampiyonluk kutlamasına gölge düşüren anlar!
Etkinlik alanında kutlamalar başladı
Etkinlik alanında kutlamalar başladı
Yenikapı’da şölen havası
Yenikapı'da şölen havası
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor
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