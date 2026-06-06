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Robinson sahneye çıktı! ABD eşitliği yakaladı

Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında ABD, 37. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahası dışına seken topu Antonee Robinson'ın şık vuruşuyla ağlara göndererek skora denge getirdi.

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