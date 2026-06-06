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Leroy Sane'nin golüyle Almanya yeniden önde

Almanya, ABD karşısında 57. dakikada sahneye çıkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'nin golüyle 2-1 öne geçti.

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