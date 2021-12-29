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PFDK Adil Gevrek'in cezasını açıkladı

İHA
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Giriş: 29.12.2021 09:35
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Caner Erkin'e 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası verdi. Öte yandan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 75 gün hak mahrumiyeti ve 57 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.
PFDK Adil Gevrek’in cezasını açıkladı
PFDK Adil Gevrek'in cezasını açıkladı
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