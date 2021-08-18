19 Ağustos 2021, Perşembe
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Özrü kabahatinden büyük! Marcao Kerem'e bakın ne için saldırmış
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp ardından yumruklar sallayan Marcao'ya tepkiler dinmiyor. Giresun'dan dönerken Türk oyuncuların hışmına uğramaması için Marcao, teknik heyet ve kulüp yetkilileri tarafından büyük bir titizlikle saklanarak götürüldü. Öte yandan tecrübeli oyuncunun Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdığı da ortaya çıktı.