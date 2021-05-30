Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya Ankara'da coşkulu karşılama! "İstiklal Marşı okunduğunda..."

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Törende İstiklal Marşı okundu. Daha sonra açıklama yapan Ayşe Begüm Onbaşı, "Çok mutluyuz. Her şeyden dolayı çok memnunuz, performansımızdan çok memnunuz. İstiklal Marşı okunduğunda da tüylerimiz diken diken olmuştu." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir tören düzenlendi.

Törende İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra açıklama yapan Ayşe Begüm Onbaşı, "Çok mutluyuz. Her şeyden dolayı çok memnunuz, performansımızdan çok memnunuz. İstiklal Marşı okunduğunda da tüylerimiz diken diken olmuştu." dedi.





TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI ÇELEN'İN ALTIN MADALYA SEVİNCİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada 19 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla dünya şampiyonu olmasını değerlendirdi.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın kazandırdığı altın madalyanın, Türk cimnastik tarihinde bir ilk olduğunu belirten Çelen, "Son üç yıldır artistik, ritmik ve trampolin cimnastikte çok önemli başarılar kazanmıştık. Bu kez de bir diğer disiplinimiz olan aerobik cimnastikte bunu başarmış olmanın, yine bir ilki yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Ayşe Begüm Onbaşı'yla altın madalya kazandık. Tarihimizde aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çelen, 2019 yılında milli sporcu İbrahim Çolak'ın, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Cimnastik Federasyonu çatısı altındaki ikinci dünya şampiyonumuz oldu. Ben bu başarının ona çok yakıştığını düşünüyorum. Başta da ifade ettiğim gibi son yıllarda çok önemli başarılar kazandık ancak yükselişimizde 2016 yılında Ayşe Begüm'ün gençlerde dünya şampiyonluğunu kazanmasının da önemli payı olduğuna inanıyorum. Aradan geçen beş yılda Ayşe Begüm çok çalıştı. Beş yılın sonunda bu kez çok daha zor bir kategoride, büyüklerde dünya şampiyonu oldu."

"Doğru şartlar oluşturulduğu ve imkanlar verildiği zaman Türk genci, gördüğünüz gibi her başarıyı yakalıyor." diyen Çelen, "Biz federasyon olarak devletimizin verdiği imkanları sporcularımıza en doğru şekilde aktarmakla yükümlüyüz. İsmimizin bile olmadığı yerlerde altın madalyalar alacak konuma geldik. Türk cimnastiği olarak sporcularımızın bu başarılarıyla halkımızın yüzünü güldürüyorsak, ne mutlu bize. Bu yükselişimiz inşallah olimpiyatlarda devam edecek ve orada da halkımızın göğsünü kabartacağız. Ayşe Begüm'ün madalya seremonisinde, İstiklal Marşı'mızın okunduğu anların insanları ne kadar mutlu ettiğini gördük. Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'da düzenlenen organizasyonda kardeş ülkede olduklarını hep hissettiklerini dile getiren Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seyircisiz olsa da Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Oradaki görevliler, gönüller, her Türkiye anonsunda destek oldu. Bu bir birlikteliğin zaferi. Herkesin bunda payı var. Ayşe Begüm 3 yaşında spora başladı ve bu noktaya gelene kadar her gün salona gidip çok yoğun çalıştı. Burada başta ailesi olmak üzere herkesin çok büyük emeği var. Son yıllarda dünya cimnastiğinde en büyük yükselişi başardık. Bu bir ekip başarısı.Yönetim kurulumuzu, teknik kurullarımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Birlikte kazanılacak daha çok başarı olduğuna inanıyorum. Arayıp kutlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bizlere desteğini hissettiren herkese yürekten teşekkürlerimizi arz ediyorum."

