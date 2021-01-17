Mesut Özil: Futbol dünyasının özel yeteneği

Mesut Özil gerçek anlamda bir dünya yıldızı. Saha içinde üstün bir futbol yeteneği, saha dışında ise inandığı değerler uğruna sözünü esirgemeyen kararlı bir kişilik. İşte futbol dünyasının özel yeteneği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kariyeri...

Mesut Özil gerçek anlamda bir dünya yıldızı. Saha içinde üstün bir futbol yeteneği, saha dışında ise inandığı değerler uğruna sözünü esirgemeyen kararlı bir kişilik. İşte futbol dünyasının özel yeteneği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kariyeri...